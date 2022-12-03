Tuzak Dizisi Ters Köşe Yaptı! Dizinin Devam Etmesine Dair Şüpheler Sürüp Giderken Yerlerde Olan Reyting Rakamlarını Yükseltecek Hamle Geldi! Reytingde hüsranı yaşasa TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Tuzak dizisinin reytinglerinin beklenenin çok altında olması sebebi ile akıbeti izleyiciyi korkutuyordu. Ancak son bölüm oldukça sürprizli ilerledi.

Kadroya Rağmen Reytingler Çok Düşük

Akın Akınözü geniş hayran kitlelerine sahip bir isim olmasının yanı sıra Bensu Soral'ın ona eşlik etmesi ile beklenti çok büyüdü. İkisinin de popularitesinin çok yüksek oldugu bilinen sevilen oyuncuların bir projede birleşmesiyle diziden beklenti büyümeye devam ediyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda sektörün en iyilerinden olan tecrübeli oyuncu Talat Bulut’un da yer almakta olması diziye olan ilgiyi daha çok arttirmalı. Rıza Kocaoğlu gibi oldukça ilgileri üzerine çeken karizmatik birbisiminde bu yapımda olması bu dev kadro ile bubreyting rakamları nasıl oluyor dedirtiyor.

Dolu dolu bir kadro ile her hafta sette ter döken ekip emeğinin karşılığını alamıyor. Ayrıca hikayesi de oldukça güçlü bulunan dizi bu reyting savaşından bakalım nasıl çıkacak! Tuzak dizisinin hikayesi gün geçtikçe daha da ilgi çekici oluyor!

Tuzak Dizisi Emekçilerinin Üzdü!

Tuzak dizisi, yayın hayatına başladığından itibaren puanları çok düşük reytingler beklenilen seviye değil. Henuz yeni bir yapim olan daha sadece 5 bölüm yayınlanmış olan dizinin Total ile AB sıralamalarında en iyi ilk 10 bu yapım emekçilerini üzdü. Bir umut ışığı gibi olan son bölüm diğerlerine nazaran daha çok ilgi gördü. Son bölüm ile ABC1 kategorisinde 10. sıraya ancak yerleşebilen dizi şuanda emekçisine umut vadediyor. Ayrıca reytingleri düşük olsa da sosyal medyada çok beğenilen diziye ve karakterlerine ilgi büyük oldu. Umut vadeden son bölümün ardından daha iyi sonuçlar bekleniyor.