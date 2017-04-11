Diyarbakır'da Patlama! 11 Nisan 2017, 11:12

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre Bağlar ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevkidildi. Reuters Haber Ajansı patlamanın polis okulu yakınında gerçekleştiğini duyurdu...