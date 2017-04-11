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Diyarbakır'da Patlama!
11 Nisan 2017, 11:12
Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre Bağlar ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevkidildi. Reuters Haber Ajansı patlamanın polis okulu yakınında gerçekleştiğini duyurdu...
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