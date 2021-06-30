Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Elmalı Davası Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki küçük kardeşin cinsel istismara uğraması hakkında Türkiye'yi ayaklandıran dava hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korkunç olay hakkında düşüncelerini belirtti. Antalya'da biri 7 diğeri 10 yaşındaki iki kardeşin cinsel istismara uğraması ile ilgili olarak bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesinin umudumuzun, en değerli emanetimizin, geleceğimizin yara alması anlamına geldiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'yi ayağa kaldıran konu hakkında çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde ihmal ve tavizin söz konusu olamayacağını ifade etti.

“Bu Suç Hem Bu Dünyada Hem de Cenab-ı Hakk'ın Huzurunda Cezasız Kalmayacak”

Erbaş, dehşet verici olay ile ilgili olarak Yüce dinimiz İslam'ın çocuğa yönelen her türlü istismarı ve şiddeti menfur bir suç olarak kabul ettiğini açıkladı. Dehşet veren olaydaki suçun hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacağı belirtildi.

Antalya'da meydana gelen dehşet verici olayda biri 7 diğeri 10 yaşındaki iki kardeş, öz annesi ve üvey babaları tarafından nitelikli cinsel istismara maruz bırakılmış ve çocukların öz annesi ile üvey babaları Ocak ayında tahliye edilmişti. Cinsel istismara maruz bırakılan çocukların çizmiş olduğu resimler ve beyanlarına rağmen öz anneyle üvey babanın tahliye edilmesi hakkında alınan karar tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken oldukça tepkiler geldi.

Konu hakkında kız çocuğunun senelerdir istismara maruz bırakıldığı fakat oğlan çocuğunun da cinsel istismara maruz bırakıldığı sırada olayın ortaya çıkmaya başladığı bilgisine ulaşıldı. Daha sonra iki kardeşin babaannenin yanında kalmaya başladıkları ve maruz bırakıldıkları cinsel istismarı bu aşamada anlattıkları öğrenildi. Küçük çocukların teyzelerin ve dedenin fiziksel istismarına maruz bırakıldığı ve çocuklara telefon kabloları ile şiddet uygulandığı açıklandı. Babaannenin ise bu olanları öğrendikten sonra çocukları psikoloğa götürdüğü ve psikolog eşliğinde tüm bu istismarın ve çocukların çizmiş olduğu resimlerin ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.