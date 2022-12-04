Dışarıdan Yemek Yiyenler İçin Özel Duyuru: Restoran Harcamasına 150 TL Hediye!

Yapı Kredi world kart sahibine özel restoran harcamalarında 150 TL world puan kazan kampanyasını duyurdu. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin kafe veya restoranlarda mobil ödeme yolu ile alışveriş yapması gerekiyor. Restoran ödemeleri 150 TL'yi aştığı anda %5 kadar geriye ödeme alınıyor. Bu durumda toplamda 150 TL worldpuan hesaba yatırılıyor.

Restoran Harcamasına 150 TL Hediye Kampanyasından Nasıl Yararlanılır?

Bankalar Aralık ayına özel kampanyalarını yeniliyor. 1 Aralık tarihinde başlatılan harcadıkça kazandıran kampanya restoran harcamalarında değerlendirilebilir. Sunulan faydadan yararlanmak isteyenlerin Yapı Kredi mobil uygulaması içerisinde yer alan “Kampanyalar” bölümüne gelerek katılım sağlaması yeterli oluyor. Yıl sonuna kadar geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlere bireysel kredi kartı kullanıcısı ya da TL kartı kullanıcısı olması gerekiyor. Yurtiçi restoran harcamalarında geçerli olan kampanya dijital kart ile yapılan ödemelerde de kullanılabiliyor. QR kod ile yapılan ödemeler vergi işlemleri taksitli harcamalar kampanyaya dahil edilmiyor. Ek kart ile yapılacak harcamalar asıl karta yansıtılıyor.

Restoran Harcamasına 150 TL Hediye Kampanyasına Başvuru

Peşin yapılacak harcamalarda sunulan faydadan yararlanılabilir. Tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan kart kullanıcıları ancak bu faydayı değerlendirebilir. İptal ya da iade işlemlerinde kazanılan bonuslar hesaptan geri alınır. En fazla 150 TL worldpuan kazanılabilir. Bu kampanyaya katılabilmek için öncelikle Yapı Kredi hesabı oluşturmak gerekiyor. World mobil uygulaması içerisinde yer alan “Hemen katıl” butonuna tıklayarak kampanya kapsamında sunulan kazanımlardan faydalanmaya başlanabilir.

Tüm kazanılan worldpuanlar 4 Ocak 2023 tarihinde hesabı yüklenecektir. Kullanılmadığında 5 Şubat 2023 tarihinde hesaptan geri alınacaktır. Yapı Kredi sunmuş olduğu kampanya üzerinde değişiklik yapma ya da kampanya durdurma hakkını kendinde saklı tutar.