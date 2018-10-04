Zorbas kasırgası sırasında kaybolan üç kişiden biri ölü bulundu

Io Chokona / Atina, 4 Ekim () - Yunanistan'ın Korintia, Argolida ve Kuzey Eğriboz bölgelerinde yolların taşmasına, evlerin ve arabaların su ve çamur altında kalmalarına, toprak kayması nedeniyle tren yolları ve karayollarının trafiğe kapatılmasına neden olan Zorbas kasırgası şimdiye kadar iki kişinin yaşamını yitirmesine, iki kişinin de kaybolmasına neden oldu.

Kasırganın Korinthos’u vurduğu sırada arabasında olan ve akıntıya kapılan 70 yaşlarında bir adam kalp krizi geçirip yaşamını yitirmiş, Almiros bölgesinde ise koyun sürüsünü kurtarmaya çalışan 73 yaşındaki bir çoban kaybolmuştu.

Yardımcısıyla yola çıkan talihsiz adamın sel ve şiddetli rüzgâr nedeniyle yolu şaşırdığı ve geri dönemediği anlaşıldı. Geri dönebilen yardımcısı kayboldukları yeri kurtarma ekiplerine gösterdi ve o günden sonra araştırmalar başlatıldı, ancak şiddetli yağmur ve sis işlerini zorlaştırdı.

Araştırmalara Belediye Başkan Yardımcısı olan oğlu da katıldı. Sonunda 73 yaşındaki çobanın cansız bedeni 1,500 metre yükseklikteki "Kokkinos Vrahos" bölgesinde bulundu.

Eğriboz’un Mandudi bölgesinde arabalarıyla evlerine dönerken akıntıya kapılan 60-65 yaşlarındaki çiftin arabası ve özel eşyaları dere kenarlarında bulundu ancak kendilerinin izlerine hâlâ rastlanılamadı.