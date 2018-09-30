Zorbas kasırgası etkisini sürdürüyor:Eğriboğaz’da üç kişi kayıp

Io Chokona / Atina, 30 Eylül () - Yunanistan’ı saran dünkü felaketten yaralarını sarmaya çalışan bölgeler arasında Korintia, Argolida ve Kuzey Eğriboz geliyor. Özellikle Eğriboz’un Mandudi kenti çamur ve suların altında gömüldü.

Üç kişi resmen kayıp. 60-65 yaşlarında bir çift ve genç bir erkek şimdiye kadar bulunamadı. Çifti son olarak arabasında görenler Metohibölgesine doğru yönlendiklerini söylediler. O andan sonra izleri kayboldu. Aynı bölgede arabasındayken su akıntısına kapılan genç erkek hala bulunamadı. Arabada beraber olduğu kadın bir ağacın üstünde, arabası da kilometrelerce uzakta bir derede bulundu. Siyasi Koruma Politikası Genel Sekreteri Yiannis Tafillis tropik kasırgadan en çok zarar gören Korintia, Argolida ve Kuzey Eğriboz bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve kayıp sayılan üç kişinin bulunması için araştırmaların başlatıldığını açıkladı. Mandudi Belediye başkanı Hristos Kaliviotis “Böyle bir doğa olayıyla ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Kireas nehri taştı, kent sular altında kaldı” dedi.