Zaharova: Londra uzun zaman önce Skripal olayında hukuki prosedürleri bıraktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ekim () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil, hiçbir hukuki nedenin ve açıklamaların Londra’nın tavrını etkileyemeyeceğini, İngiltere hükümetinin 6 ay önce hukuki prosedürlerin kullanılmasını bıraktığını bildirdi.

Zaharova basın toplantısında bir gazetecinin Sergey Skripal’in ülkesini sattığı yönündeki açıklamalarının Rus diplomatların durumunu zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusu üzerine, "Devlet Başkanı'nın 3 Ekim tarihindeki açıklaması Rus konsoloslarının 6 ay boyunca erişimini nasıl durdurabilir? İngiltere’deki tüm olaylar Nisan, Mart aylarında oldu. Bizim büyükelçiliğimiz 6 ay boyunca İngiltere tarafına ikili anlaşmaları temel alan her türlü seçeceği sundu. Ve Devlet Başkanı’nın 6 ay sonraki açıklaması Skripal olayına erişimi nasıl zorlaştırabilir?" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya mahkemesinin Skripal’in ülkesini sattığını kabul ettiğini ve bu yüzden Devlet Başkanı’nın açıklamasının hukuki temele dayandığını vurguladı.

Zaharova, Dışişleri Bakanlığı’nın Skripal’in Rusya vatandaşı olması nedeniyle hala onunla görüşme konusunda ısrarcı olduğun altını çizerek, "Rus diplomatları bu olaya İngiltere tarafının tavrı yüzünden erişim sağlayamıyorlar" dedi.