Yunanistan’ı saran Zorbas kasırgası Peloponez’de büyük hasarlara yol açtı (2)

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Io Chokona / Atina, 30 Eylül () – Yunanistan’ın Peloponez bölgesini vuran kasırga Kiato, Ksilokastro, Velo, Argos ve Nea Kio kentlerinde yolların nehre dönüşmesine, evlerin ve arabaların su ve çamur altında kalmalarına neden oldu.

Korinthia’nın Velo bölgesinden geçen tren yolu çamur ve taşlarla kaplanınca yolcular otobüslerle uzaklaştırıldılar ve İsthmos-Epidavros karayolunda toprak kayması tespit edildi. Kalamata limanda 14 tekne battı, Palia Epidavros limanında birçok tekne hasar gördü. Gece boyunca itfaiye ve polis kuvvetleri su altında kalan yolları kapatıp, trafiğin yan yollardan devam etmesi için evlerinde ve arabalarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek ve düşen ağaçları uzaklaştırmak için çaba gösterdi. Şimdiye kadar birçok yerleşim yerinde elektrikler hala kesik. Peloponez’de hızını alan kasırga Attika’ya her ne kadar zayıflamış halde ulaştıysa da Megara, Kallithea, Kifisia ve Moshato bölgelerinde büyük problemler yaşattı.

Atina’nın en merkezi caddelerinden Poseidonos, Peiraios gibi yollar su taşması yüzünden trafiğe kapatıldı, birçok ev ve araba sular altında kaldı, ağaçlar devrildi. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre itfaiye merkezi gece boyunca Attika’dan 162, Korinthia’dan 543, Argolida’dan 111, Mesinia’dan 102, Lakonia’dan 60 ve Eğriboz’dan 40 yardım çağrısı aldı.







