Yeni bir İsrail devleti yaratmaya çalışıyorlar

Tahran'da ki görüşmeler genellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referandum ve buna karşılık verilecek konular üzerinde duruldu. Referandumun bir tehdit ve bölgenin geleceğini kötü etkileyecek düşüncesinde bulunan Hamaney, "iki ülkenin ortak alacağı kararlar, bölge açısından önemlidir" açıklamasında bulundu.

IKBY'nin bağımsızlık kararına destek olan tek ülke İsrail olduğu için bu konu hakkında açıklama yapan İran lideri Hamaney,"Bölgede çeşitli sorunlar çıkartılarak, İran ve Türkiye'nin bu tür konularda elini kolunu bağlamaya yani uzak tutulmaya çalışıyorlar. Amaç, Siyonist İsrail'in desteğiyle ikinci bir İsrail devleti kurulmaktır. Böyle bir olay bölgenin geleceğini uzun vadede etkileyebileceğinden dolayı, Türkiye ve İran olarak hızlı ve etkileyici kararlar almalıyız" ifadesini kullandı.