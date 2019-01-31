Yangında mahsur kalanları kurtarmak için bu 'drone'u tasarladılar

Çin () – Çin’de bulunan Guangdong Politeknik Normal Üniversite öğrencileri, yüksek yapılarda çıkan yangınlarda mahsur kalan kişilerin yardım çağrıları doğrultusunda olay yerine uçan ve dört parçaya ayrılarak havada bir 'güvenlik ağı' açan bir 'drone' tasarladılar.

Öğrenciler tasarladıkları bu konsept 'drone'u bir animasyon ile tanıttı. Görüntülerde, bir drone bir binanın üst katlarından birinde çıkan yangın sonrası mahsur kalan birini tespit edip, olay yerine gidiyor. Çağrı üzerine olay yerine giden drone, trafiğe takılma problemi olmadığı için kurtarma ekiplerinden daha hızlı olay yerine yetişiyor ve havada 4 bölüme ayrılarak bir 'güvenlik ağı' oluşturuyor. Yetişkinleri taşıyacak yeterlilikle olan drone, ardından güvenlik ağı üzerine atlayan kişiyi, yavaş yavaş alçalarak yerdeki kurtarma ekiplerine teslim ediyor.

