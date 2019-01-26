Vodolatskiy: Ukrayna'nın Türk Akımı'na ilişkin açıklaması şantaj niteliğindedir

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA () - BDT ve Avrasya Entegrasyonu'ndan sorumlu Komite Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatskiy, Kiev'in 'Türk Akımı'nın tehlikeli olduğuna ve transit imkanını sona erdireceğine ilişkin açıklamalarının Avrupa ve Rusya'ya uygulanan şantajın devamı olduğunu bildirdi.

Kiev, Türk Akımı boru hattının Kuzey Akımı-2 hattından daha tehlikeli olduğunu, çünkü boru hattının hayata geçirilmesinin ardından Ukrayna'nın Rus doğalgazını transit etme imkanın elinden alınacağını açıkladı.

Vodolatskiy Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Şantaj etmeye devam eden ulusal ve siyasi açıdan ön yargılı olan politikacılar böyle açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Enerji Bakanı Aleksandr Novak birçok kez, Ukrayna'nın tüm uluslararası anlaşmalara uyması halinde hiçbir şeyden korkmamaları gerektiğini belirtti" ifadesini kullandı.

