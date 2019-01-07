Urfalı kebapçıdan KKTC’de insanlık ölmemiş dedirten davranış

'KAPIMIZA GELEN AÇ ÇIKMASIN'
'ya konuşan restoran sahiplerinden Mevlüt Ergin, "Bu bize ninemizin nasihatıdır. Kapımıza gelen, aç çıkmasın. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta gariban öğrencilerimiz var, askerlerimiz var. İhtiyacı olan herkese kapımız açık" dedi. 22 yıldır kebap ustası olan Mehmet Ergin de, "Ülkede maddi durumu olmayan öğrenci kardeşlerimiz var. Biz bu yazıyı asarken, parası olan olmayan herkesi misafir edebiliriz anlayışını güttük. Bütün gariban, öğrenci, asker, misafirlerimize kapımız açık" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER MEMMUN
Restorana yemek yemeğe giden öğrencilerden Ömer Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs'ta bu ekonomik krizde bu yazı çok anlamlı" derken Seda Kılıç, "Çok sıkıntı çeken öğrencilerin düşünülmesi çok güzel düşünülmüş bir hareket. Teşekkür ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Restoranın dıştan ve içinden görüntüsü, yazının görüntüsü
Mehmet Ergin'in konuşması
Mevlüt Ergin'in konuşması
Öğrencilerin konuşması