Ürdün Suriye'de ateşkes için Rusya ile görüşecek

İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı  kesiminde bir ateşkes ilan dilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için Rusya ile görüşeceğini açıkladı. Safadi yaptığı açıklamada, bu amaçla Rusya...

Ürdün Suriye'de ateşkes için Rusya ile görüşecek

İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı
 kesiminde bir ateşkes ilan dilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için Rusya ile görüşeceğini açıkladı.
Safadi yaptığı açıklamada, bu amaçla Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geleceğini vurguladı.

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