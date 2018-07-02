İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı
kesiminde bir ateşkes ilan dilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için Rusya ile görüşeceğini açıkladı.
Safadi yaptığı açıklamada, bu amaçla Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geleceğini vurguladı.
Ürdün Suriye'de ateşkes için Rusya ile görüşecek
İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı kesiminde bir ateşkes ilan dilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için Rusya ile görüşeceğini açıkladı. Safadi yaptığı açıklamada, bu amaçla Rusya...
İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı
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