Ürdün Suriye'de ateşkes için Rusya ile görüşecek

İstanbul, 2 Temmuz () - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye'nin güneybatı

kesiminde bir ateşkes ilan dilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için Rusya ile görüşeceğini açıkladı.

Safadi yaptığı açıklamada, bu amaçla Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geleceğini vurguladı.