Ukrayna’da Timoşenko’nun halk desteği artıyor

Sonat Kerem / Kiev, 27 Eylül () - Ukrayna’da 2019 yılında düzenlenecek parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun halk desteği giderek artıyor.

Ukrayna’da 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi anketler, Timşenko’nun halk arasında desteklendiğini gösteriyor. Daha önce iki kez başbakanlık koltuğuna oturan Timoşenko, 2010 ve 2014 yıllarında Petro Poroşenko’ya karşı giriştiği başkanlık yarışını kaybetmişti.

Son kamuoyu araştırmalarına göre Ukrayna halkının yüzde 13’ü, bugün seçim olsa oyunu Timoşenko’ya vereceğini söylerken, görevdeki Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun halk desteğinin ise yüzde 7 civarında olduğu belirtildi. Parlamento seçimi anketlerinde de Timoşenko’nun Vatan Partisi (Batkivşina) gözle görülür bir farkla önde yer alıyor.

Henüz yeniden aday olup olmayacağını açıklamayan Poroşenko’nun, ilerleyen dönemde yapabileceği olası hamlelerle rakibini saf dışı bırakabileceğine dair yorumlar öne çıkıyor.

Bazı analistler, Devlet Başkanı Poroşenko’nun, toplumun önemli kesiminde hakim olan “Rusya karşıtlığı” üzerinden Timoşenko karşıtı kampanya başlatabileceğini öngörüyor.Bu görüşü dile getirenlerden gazeteci Yuriy Bojiç, “Peki Poroşenko, seçimlerde şansının azaldığını kabullendi mi? Tabii ki hayır. Bunu yapamayacak kadar hırslı biri” dedi.

Bojiç ayrıca, “Ordu! Dil! İnanç!” sloganlarına sarılan Poroşenko’nun, “Timoşenko’nun Rusya ve bizzat Putin ile bağlantıları olduğu iddiasını” gündemde turarak halk desteğini arkasına almaya çalışabileceğini iddia etti.

Ukrayna’da parlamento seçimlerinin 27 Ekim 2019, devlet başkanlığı seçimlerinin ise 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Anket sonuçlarına göre Ukrayna halkının yüzde 75'i hem parlamento, hem devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmayı düşünüyor.

Anketlere göre Timoşenko’nun en yakın takipçisi, Sivil Duruş adlı partinin lideri Anatoliy Gritsenko olarak görülüyor.

2004 yılındaki “Turuncu Devrim”in liderlerinden eski Başbakan Yuliya Timoşenko, “Ukrayna için yeni rota” başlıklı seçim programını geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklamıştı. Ukrayna’yı yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçirme vaadiyle propaganda kampanyası başlatan 57 yaşındaki siyasetçi, “Tek bir kişinin makam odasında, başka birilerinin etkisi altında millet adına karar alması geleneğine devam mı edeceğiz?” demişti.

