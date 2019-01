Ukrayna’da öldürülen öğrencilerin cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

Sonat Kerem, Ukrayna, () - Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazeleri Türkiye'ye gönderildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen tıp fakültesi öğrencileri Buket ile Zeynep’in cenazelerini aileleri teslim aldı. Öğrencilerin naaşlarının bugün İstanbul'dan memleketleri Hatay ve İzmir'e gönderilmeleri bekleniyor.

ZEYNEP’İN TEYZESİ: “GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Zeynep Hüsünbeyi'nin teyzesi Sevval Yıldız Metin, Harkov Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna devleti, tüm Ukrayna makamları ve büyükelçiliğimiz ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şeyi kendileri hallettiler diyebiliriz. Sağ olsunlar" dedi. Katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez'in tutuklanmasıyla ilgili de konuşan Metin, "Türkiye devleti ve büyükelçiliğimiz konuyla çok yakından ilgileniyor. Savcılığın mahkemede gereken her şey yapacağına inanıyoruz. Sürecin yakinen takipçisi olacağız. Gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ZEYNEP’İN BABASI: “KIZIM İDEALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞARAK BURAYA GELDİ”

Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, katil zanlısının nasıl bir ceza almasını istediklerinin sorulması üzerine, "İlgili makamlar gereken her şeyi yapacaktır. Şu an bununla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Ukrayna ve Türkiye devletlerine ve kurumlarına, yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Diyebileceklerim sadece bu kadar" dedi. Kızının Harkov'da okumayı kendi seçtiğini ve doktor olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Hüsünbeyi, “Kızım ideallerinin peşinden koşarak buraya geldi" diye konuştu. Acılı baba, sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

FAHRİ KONSOLOS: TARİF EDİLMEZ BİR TRAJEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Vladimir Belıy ise, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ukrayna makamları, ailelere her türlü konuda yardımcı oldu. Hüsünbeyi ailesi, tek çocuklarını kaybettiler. Buket'in ise bir erkek kardeşi var. Tarif edilmez bir trajedi. 24 saat boyunca onların yanından ayrılmadık. Zeynep'in babası Yurdal Bey, bir kızı ya da oğlu olsaydı, tüm yaşananlara rağmen onları da hiç tereddüt etmeden Harkov'a okumaya göndereceğini söyledi" dedi.

Belıy ayrıca, Buket Yıldız'ın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez ile eskiden ilişkisi olduğunu ailesinin bildiğini, ancak Çökmez'i hiç görmediklerini söyledi.