Ukrayna’da devrik lider Yanukoviç’e 'vatana ihanet'ten 13 yıl hapis

Ukrayna’da 2014 yılındaki kanlı ihtilalde devrilen eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç “vatan hainliği' suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kiev’de 2014 yılında yaşanan silahlı çatışmalar sırasında ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınan Yanukoviç, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne kastetmekö ve “vatan hainliğiö suçlamalarıyla 1,5 yıldır gıyabında yargılanıyordu. Savcılık, eski Devlet Başkanının 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyordu. Mahkeme, Yanukoviç’i, 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rusya ordusunu Ukrayna’ya göndermesi çağrısı yaptığı gerekçesiyle suçlu buldu. Suçlamalar arasında, Yanukoviç’in, Rusya’nın “Ukrayna’yı işgal etmesiö için Moskova ile anlaşmaya vardığı iddiası da bulunuyor.

2014 yılı Şubat ayında Rusya’ya kaçan Yanukoviç’in, beraberinde kamyonlarla yüklü miktarda para ve değerli eşyalarını da götürdüğü iddia edilmişti.

Yanukoviç’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini bozmaya yönelik girişimlere destek olmak ve insanların ölümüne yol açmakla gıyabında yargılandığı davada askeri savcılık, eski devlet başkanının Rusya’dan kaçırılması için özel hareket birliği kurulmasını teklif etmişti.

İsrail gizli servisinin örnek alınmasını öneren savcı, “Özel harekatçıların Rusya topraklarına sızarak Yanukoviç’i Ukrayna’ya getirmeleri için Mossad benzeri bir birlik kurulabilirö demişti. Yanukoviç ise suçlamaları reddediyor ve siyasi nedenlerle yargılandığını savunuyor.

Ukrayna’da 111 kişinin hayatını kaybettiği kanlı “Maydan' olaylarını ABD’nin organize ettiğini savunan Yanukoviç, “ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile sürekli görüşüyorduk. Ancak Bay Biden’ın söyledikleri ile yaptıkları uyuşmuyordu. ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi, protestocuların temsilcilerini sürekli büyükelçilikte ağırlıyordu. Bunun farkındaydık, bunu takip ediyorduk. ABD Büyükelçiliği’nde, tüm bu sürecin yönetildiği bir karargahın bulunduğu izlenimi oluşmuştu' diyerek kendini savunmuştu.

Oliver Stone’un yapımcılığını üstlendiği “Ukrayna yanıyor' adlı belgesel filmde konuşan Yanukoviç, “Ukrayna’daki siyasi krizi sonlandırmak için protokol imzaladım. Ancak daha sonra, hangi protokolü imzalarsam imzalayayım, iktidarı ele geçirme senaryosunun ve ihtilalin planlı, kaçınılmaz olduğunu anladım. Yani bu, bizim adımlarımıza bağlı değildiö demişti.

2004 yılındaki Batı yanlısı “turuncu devrim' sonrası iktidardan uzaklaştırılan Moskova destekli Yanukoviç, 2010 yılındaki seçimlerde rakibi eski Başbakan Yuliya Timoşenko karşısında zafer kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Haber: Sonat KEREM, KIEV ()

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