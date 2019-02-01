Ukrayna'da moda fuarına Türk şirketlerinden ilgi 

Sonat KEREM, KİEV () - Ukrayna'nın en büyük moda fuarı 'Kyiv Fashion'da bu yıl da birçok Türk şirketi yer alıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 36'ncısı düzenlenen Kyiv Fashion Uluslararası Moda Fuarı'nda hazır giyim, çocuk giyim, iç giyim, mayo, aksesuar, deri, kürk ve kumaş ürünleri sergileniyor. Fuara yurt dışından en fazla Türkiye, Fransa, Çin, Letonya ve Polonya'dan şirketler katılıyor.

11 TÜRK FİRMA İLE BİRLİKTE ORGANİZASYONA MİLLİ KATILIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Fuarda 'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yetkilisi Onur Çabukel, fuara Türkiye'den 11 şirketin katıldığını söyledi. Ukrayna'da faaliyet gösteren birçok Türk şirketinin de fuarın katılımcıları arasında olduğunu belirten Çabukel, İHKİB olarak 11 Türk firma ile birlikte Kyiv Fashion organizasyonuna milli katılım gerçekleştiriyoruz. Yılda iki kere düzenlenen bu fuara katılımı daha da artırmayı planlıyoruz. Ukrayna'da yaşanan bazı belirsizlikler ve istikrarsızlıklar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Fakat son dönemde kendi kabuğundan sıyrılan bir Ukrayna ekonomisi görüyoruz. Bu durum firmalarımıza da yansıyor. İkinci dönemde daha yoğun katılım sağlayarak tekstil ve hazır giyim sektörü olarak Türkiye ihracatına katkıda bulunacağımızı düşünüyorum dedi.

UKRAYNALILARIN TÜRK MALLARINA KARŞI BİR SEMPATİSİ VAR

'ya konuşan fuar katılımcısı Ece Güneren Tütüncü, İhracat yapan bir firmayız, ama bu bizim Ukrayna'daki ilk fuar tecrübemiz. Fuarın bize etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Ukraynalıların genel olarak Türk mallarına karşı bir sempatisi var. Ürünlerimizi beğeniyorlar, farklı ürünler onlar için daha cazip geliyor diye konuştu.

İşadamı Nezih Güneren, Türk şirketlerinin katma değeri yüksek ürünler üretmelerinin kendilerine avantaj sağladığının altını çizdi.

'nın sorularını yanıtlayan işadamı İzzet Deniz ise, Fuar bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Bu fuara altıncı katılımımız. Ukrayna, geçici sıkıntıları olsa da önemli fırsatlar sunan bir pazar. Bence tekstil anlamında ihmal edilen bir pazar. Ayrıca devlet katkısıyla bize bu imkanları tanıdığı ve bu ülkede gelişmemizi sağladığı için İHKİB'e çok teşekkür ediyoruz dedi.

Kyiv Fashion Fuarı'nın bugün son günü.

