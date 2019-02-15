Ukrayna basını: "NATO gemisi Karadeniz'e gönderildi"

Sonat KEREM, KİEV, () – Ukrayna basını, Karadeniz'e gitmek üzere yola çıkan NATO'ya ait bir askeri tedarik gemisinin İstanbul Boğazı'na demirlediğini yazdı.

Ukraynalı Unian ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun Facebook paylaşımına dayandırdığı haberde, NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubuna (SNMCMG-2) bağlı "FGS Werra" Alman askeri tedarik gemisinin İstanbul Boğazı'na demirlediğini bildirdi.

Haberde, "FGS Werra"nın, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

101 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki geminin 3 bin 586 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu bilgisi verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı NATO gemilerinin, ittifakın bölgedeki varlığını genişletme amacı doğrultusunda yapılacak tatbikatlara katılmak üzere Karadeniz'e gönderileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak da NATO'nun 2019 yılından itibaren Karadeniz'deki varlığını artırmaya hazırlandığını söylemişti.

Rusya: "Karadeniz'in güvenliği için tehlike"

NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırma planlarına Moskova'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "NATO'nun Karadeniz'de aktifliğini artırması bölgenin güvenliğini olumsuz etkiliyor. Karadeniz her zaman için iş birliği denizi olmuştur" açıklamasını yaptı.