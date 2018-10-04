Üç kişilik mürettebatı taşıyan uzay kapsülü Kazakistan’a indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim () – Bir kozmonot ve iki astronottan oluşan mürettebatı altı ayı aşan uzay görevinden geri getiren Soyuz MS-08 Kazakistan’a indi.

Rus kozmonot Oleg Artemyev’in bir başka Rus kozmonotla bir uzay yürüyüşü ve NASA’dan Drew Feustel ve Ricky Arnold adlı astronotların üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdiği 197 günlük görev sonrasında dünyaya dönen ekibin yerine önümüzdeki hafta bir kozmonot ve bir astronot yörüngeye çıkacak.