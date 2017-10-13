Türkiye ABD'den uzaklaşıyor mu?

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rex Tillerson arasında yapılan telefon görüşmesine değinerek, Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ile iki ABD misyonu çalışanının durumlarının görüşüldüğünü belirtti. Nauert, verilen sözlerin tutulmasını istediklerini söyledi ve "Türkiye'nin ABD'den uzaklaşmasını istemeyiz. Beklentimiz gerginliğin düşmesi yönünde. Türkiye NATO'nun en önemli müttefikidir" dedi.

FETÖ'ye mensup tutuklu kişiler hakkında soruları yanıtlayan Nauert, " Biz Türk hükümetinden bu yönde kanıtları göstermelerini istedik. Çalışanlarımızın böyle bir bağlantıları olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle bunun kanıtlarını görmek isteriz. Türk hükümetinin varlığını söylediği kanıtları biz görmedik" ifadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye ile yaşanan gerilimin düşmesini ve soğukkanlı ve diyalog içinde olmak istediğini belirten Nauert, "ABD'nin Türk vatandaşlarına akrşı uygyulamaya koyduğu vizeleri askıya alma kararının kolay alınmadığını ve böyle bir olay kesinlikle bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bu geçici bir askıya alma kararı ve geçerli vizeleri olan insanlar ABD'ye gelebilirler. Bu durum, ne olup bittiğini görünceye dek sürecek" dedi.