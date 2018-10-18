İstanbul, 18 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı sınırın güney kısmına asker yollamakla tehdit etti.
Trump, Meksika’nın yasa dışı göçmen geçişleriyle saldırmaya devam etmesi durumunda sınırın güney kısmını kapatarak, bölgeye asker yollayacağını duyurdu.
Trump’tan Meksika’ya tehdit
İstanbul, 18 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı sınırın güney kısmına asker yollamakla tehdit etti. Trump, Meksika’nın yasa dışı göçmen geçişleriyle saldırmaya devam etmesi durumunda sınırın güney kısmını kapatarak,...
İstanbul, 18 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı sınırın güney kısmına asker yollamakla tehdit etti.
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