Trump, yeni serbest ticaret anlaşması için "Tüm zamanların en iyisi" dedi

Nafiz Albayrak / New York, 1 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yürürlükten kaldırılarak yerine imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA), bugüne kadar imzalanan en güncel, adil ve dengeli ticaret anlaşması olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kanada ile olan ticaret geriliminin de sona erdiğini duyurdu ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu "İyi bir adam" diye niteledi.

ABD, Kanada ve Meksika, bir yıl süren görüşmelerin ardından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak yeni bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına, yeni anlaşma olan USMCA'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni anlaşmanın, ABD ve dünya için tarihi önem taşıdığını belirten Trump, bu anlaşmanın adalet ve karşılıklılık ilkesine dayalı olacağını, NAFTA'nın bugüne kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşması olduğunu savundu.

Trump, ABD'nin yanı sıra çalışanlar için de en gelişmiş korumaları içerdiğini savunduğu USMCA'nın, en çağdaş, güncel ve dengeli ticaret anlaşması olduğunu söyledi. Trump, anlaşmanın ABD'li çiftçilerin Meksika ile Kanada'ya buğday, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri ihraç etmelerinin yolunu açacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, USMCA'daki çalışmalarından ötürü Amerika Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Robert Lighthizer'a ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti.

