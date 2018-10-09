Trump'tan Kaşıkçı için: Bu konuda endişeliyim

İstanbul, 9 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen hafta Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasına girişinden bu yana kayıp olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda endişeliyim. Bu konuda birşey duymak istemiyorum. Umarım konu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor" dedi.