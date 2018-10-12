Trump: Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyiz

İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlamaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki, bu da iş sahası yaratıyor" dedi.

Suudi Arabistan dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri ve ithalatının büyük çoğunluğunu ABD'den gerçekleştiriyor. Kaşıkçı'nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silah satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söyledi.