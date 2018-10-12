Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Rahip Brunson'ın serbest bırakıldığını ve yakında "evinde" olacağını açıkladı.
Trump, Twitter hesabından büyük harflerle, "Rahip Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacak" yazdı.
Trump: Rahip Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacak
Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Rahip Brunson'ın serbest bırakıldığını ve yakında "evinde" olacağını açıkladı. Trump, Twitter hesabından büyük harflerle,...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Rahip Brunson'ın serbest bırakıldığını ve yakında "evinde" olacağını açıkladı.
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