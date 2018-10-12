Trump: Rahip Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Rahip Brunson'ın serbest bırakıldığını ve yakında "evinde" olacağını açıkladı. Trump, Twitter hesabından büyük harflerle,...

Trump: Rahip Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Rahip Brunson'ın serbest bırakıldığını ve yakında "evinde" olacağını açıkladı.
Trump, Twitter hesabından büyük harflerle, "Rahip Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacak" yazdı.

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