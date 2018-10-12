Trump: Rahip Brunson için sıkı çalışıyoruz

İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Rahip Brunson için çok sıkı çalışıyoruz” dedi.

Trump: Rahip Brunson için sıkı çalışıyoruz

İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Rahip Brunson için çok sıkı çalışıyoruz” dedi.

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