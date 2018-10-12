Trump: İvanka BM elçisi olarak iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum

İstanbul, 12 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, herkesin kızı İvanka Trump’ın yeni Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi olmasını istediğini söyledi.

Trump’ın tweeti şöyle, “Herkesin Ivanka Trump’ın Birleşmiş Milletler Elçisi olmasını istemesi çok hoş. Bu görevde çok iyi bir iş çıkaracağından eminim ancak akraba kayırma (nepotizm) protestolarını şimdiden duyar gibiyim. Bu görevi isteyen pek çok harika insan var”

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu yıl sonundan geçerli olmak üzere Salı günü istifa etti. Haley ile Beyaz Saray'da Salı sabahı biraraya gelen Trump, Nikki Haley'nin görevdeki performansını övdü, "İnanılmaz bir iş çıkardı, harika bir insan" dedi.

Başkan Trump, Haley'nin görevde 2 yılı tamamladıktan sonra ayrılmak istediğinden daha önce bilgisi olduğunu, altı ay önce "İki yıl sonunda ara vermek istiyorum" dediğini aktardı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Haley’in 2020 seçimlerinde Trump’a karşı yarışmayacağı, Trump’ın seçim kampanyasına destek vereceği belirtildi.

