Trump: İran anlaşması yalnızca İran liderlerinin işine yaradı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül () – ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmesinden bu yana İran askeri bütçesinin yüzde 40 arttığına dikkat çekerek, "İran anlaşması yalnızca İran liderlerinin işine yaradı" dedi.

Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD ekonomisi, ben göreve geldiğimden beri büyük bir ilerleme gösteriyor. Göreve geldiğimden beri valıklarımıza 10 milyar dolar ekledik, Afrikan Amerikan işsizlik rakamları tarihtek ien düşük düzeye geriledi, 4 milyon kişi için istihdam yarattık, sınır güvenliğimiz için sınırdaki duvarın inşasına başladık ve bu yıl askeri bütçemiz için 700 milyar dolar topladık. ABD halkının hakları ve barış için çalışıyoruz.

"ABD her zaman için küresel yönetim ve baskı yerine özgürlük ve işbirliğini seçecek.

"İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildiğimizden bu yana çoğu ülke bize destek oldu. İran anlaşmasındaki bütün bütçe İran’lı liderlerin işine yaradı ve onlar da bu parayla nükleer füzeler üretti, terörizmi finanse etti ve Yemen'de dehşet ortamının yaratılmasına neden oldu.

“ABD her zaman için küresel yönetim ve baskı yerine özgürlük ve işbirliğini seçecek. Ben bütün ülkelerin kendi inanış ve geleneklerine saygı gösteriyorum. ABD sizlere nasıl yaşayacağıızı, çalışacağınızı veya neye inanacağınızı söylemiyor, yalnızca egemenliğimizin onurlandırılmasını rica ediyoruz.

"Bu odadaki birçok ülke temsilcileriyle güçlü dostluklar ve ortaklıklar oluşturduk ve yaklaşımımız her zaman değişimi teşvik etme yönünde oldu.

"Buradaki birçok ülkenin desteğiyle, Kuzey Kore ile aramızdaki gerginliği barışla değiştirdik. Haziran’da Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere Singapur’a gittim.

"Kendisiyle oldukça verimli toplantılar ve diyaloglar gerçekleştirdik ve Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasının iki ülkenin de yararına olacağına karar verdik.

"Toplantılardan bu ana Kzeu Kore’de önemli gelişmeler gördük. Kuzey Kore’de artık her yana roketler uçmuyor, nükleer silah denemeleri durduruldu, esir alınan vatandaşlarımız ve orada ölen askerlerimizin cenazeleri ülkelerine geri döndü."