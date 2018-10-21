Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ödürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini savundu.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a yönelik eleştirel yazıları ile bilinen Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü, cesedinin de nerede olduğunu bilmediklerini açıklayan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Kaşıkçı'nın ölümünün korkunç bir hata olduğunu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın olaydan haberi olmadığını söyledi.