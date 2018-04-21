Suudi Arabistan'da darbe girişimi iddiası

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 21 Nisan, 2018 () - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.

