Suriye operasyonu Güney Kıbrıs Rum kesiminde endişe yarattı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 15 Nisan () - ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte dün sabah Suriye’deki hedeflere gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Ağrotur’daki İngiliz egemen üssünün kullanılmış olması ve operasyon düzenlenen bölgelerin yakın oluşu Güney Kıbrıs’ta endişe yarattı.

Rum hükümet kanadı, Güney Kıbrıs’ın operasyona katılmadığı yönünde açıklamalar yaparken, siyasi partiler durumdan endişe belirtti. AKEL, Rum Yönetimi’ni susarak müsamaha göstermekle suçladı ve Suriye’ye düzenlenen operasyonu kınadı. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayın yapan gazeteler habere geniş yer verdi

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlana Alithi gazetesi “Kıbrıs İnfialle İzliyor” başlıklı haberinde, batılı güçlerin saldırılarına karşılık verileceği ve hatta savaş uçaklarının kalkış noktalarının vurulacağına ilişkin operasyon öncesi söylentilere işaret edilerek, Cumartesi günü bir çift Tornado tipi savaş uçağının Ağrotur üssüne inmesi ve Hummus yakınlarındaki hedefleri Storm Shadow füzeleriyle vurulmasının, krize taraf olunduğu şeklinde algılandığı belirtildi.

Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, dün Suriye’ye düzenlenen operasyonda, “Kıbrıs hava sahasının kullanılmadığını ve operasyona hiçbir şekilde katılmadıklarını” söyledi ve ekledi:

“Güvenlik makamlarımız durumu yakından izliyor ancak bize operasyon öncesinde herhangi bilgilendirme yapılmadı. Bu operasyon için hava sahamız kullanılmadı. FIR veya hava meydanlarımız etkilenmedi.”

Prodromu “bundan sonra Suriye’deki tehlikelerin barışçıl ve diyalog yoluyla göğüslenmesi dileğinde” de bulundu.

Larnaka ve Baf hava meydanları işletmecisi Hermes Basın Sözcüsü Adamos Aspris, sosyal medya hesabından, Suriye operasyonu nedeniyle herhangi bir uçuş iptali veya rötar yaşanmadığını açıkladı.

Rum Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise operasyon sırasında “Uçuş Bilgi Bölgesi”ndeki (FIR) durumun kontrollü olduğunu, Sivil Havacılık Dairesi’nin Lefkoşa FIR Hattı’ndaki hava trafiğinin güvenli normal işlemesi için gerek Avrupa örgütleri, gerek komşu devletlerin yetkili birimleriyle sürekli iletişim içerisinde olduğunu” açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau, Rum polisinin, Suriye operasyonuna müdahil ülkelerle ilgili alanlarda koruma maksatlı güvenlik tedbiri aldığını belirterek, “Kıbrıs olarak herhangi bir tehlike içerisinde değiliz” dedi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde Cumartesi günü düzenlenen toplantıda, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İsrail ile ilgili büyükelçilik, şirket, okul, konut ve diğer yerler için kararlaştırılan güvenlik tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğunu söyledi.

Siyasi partiler de durumdan endişe belirttikleri açıklamalar yaptılar. DİSİ Başkanı Averof Neofitu, operasyonun devamının gelmeyip, mantığın hakim olması dileğinde bulundu ve daha fazla çatışmanın önlenmesi için diyalog önerdi.

AKEL ise, “NATO ülkelerinin operasyonu meşru göstermek için geçmişte kalmış yalan argümanları tekrar etmekte olduğu” görüşünü ortaya koydu.

EDEK “başka güçlerin de katılmasıyla çatışmaların genelleşmesi bölgede tehlikeli olgular yaratır” dedi. DİKO, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı da Suriye’deki durumdan endişe belirtti.

Diğer bir gazete Haravgi “Hükümetin Müsamahası May Aracılığıyla Ortaya Çıktı” başlıklı haberinde, İngiltere Başbakanı Theressa May’in dün 13.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefon görüşmesi yaparak, Suriye operasyonunun ana hedefleri hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Ağrotur’daki üssün operasyon çerçevesinde yoğun kullanılmadığını söyleyen May Güney Kıbrıs için hiçbir tehlike söz konusu olmadığı teyidinde bulundu. .

Aynı gazete “Kasulidis de İngiliz Üslerinin Kullanımını Aklıyor…. ‘İzci Kampı Değil, Ama İstişare Edilmeliydi’ Diyor” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Üsler, askeri üstür, izci kampı değil” vurgusuna dikkat çekti.

Gazeteye göre, Kasulidis “operasyonun bittiği şu anda hepimiz, bu eylemden Kıbrıs’ın başına herhangi bir şey gelmediğini saptadık. Önümüzdeki haftalarda bütün (turist) adayları tarafından unutulacağına ve Kıbrıs’ta tatil rezervasyonu yapılacaklarına inanıyorum” dedi.

İngiliz üslerinin askeri maksatlarla kullanılması durumunda Rum Yönetimi’nin bilgilendirilmesi konusuna da değinen Kasulidis, “Hukuken, durdurmak için Kuruluş Anlaşmaları’ndan doğan hakkımız yok. Ancak istişare talebimiz var ve her zaman istişarede bulunuldu, bu tür istişarenin halen yapılmış olduğundan da hiçbir kuşkum yok” dedi.