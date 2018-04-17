Suriye: Humus'a fırlatılan iki füzeyi havada vurduk

İstanbul, 17 Nisan () - Suriye devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin Humus bölgesine fırlatılan iki füzenin havada vuruldu.

Habere göre, iki füze Humus bölgesindeki Shayrat hava üssünü hedefliyordu. Bu ay başlarında aynı bölgeye İsrail saldırısı yaşanmış, Suriye devlet televizyonu, "bu saldırının da püskürtüldüğünü" açıklamıştı.

Olayın ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu bölgede şu anda bir askeri etkinliğimiz yok" denildi.