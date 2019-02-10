Sudan’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

SUDAN () - Sudan'da Etiyopya ordusunda ait bir helikopter, Birleşmiş Milletler üssüne düştü; mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sudan'ın güneyinde, Güney Kordofan Eyaleti'nde bulunan Abyei bölgesinde meydana geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi de yaralandı.

Sudan-Güney sudan sınırındaki Abyei bölgesinde bulunan BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya’ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi askeri helikopterin, UNISFA karargahına düştüğü belirtildi. Helikopterin rutin uçuşunu gerçekleştirdiği ve düşüş nedenin henüz bilinmediği belirtildi.