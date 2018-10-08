Siluanov: Rusya petrol ve yaptırımlara daha az bağımlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Ekim () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisinin, petrol fiyatları ya da yaptırımlar gibi dış etkenlere daha az bağımlı hale geldiğini söyledi.

Siluanov, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Petrol fiyatının düşmesi ve dış kısıtlamalar gibi çifte darbe almamıza rağmen, dış etkenlere daha az bağımlı hale geldik. Ama yine de ekonomimizin petrol fiyatlarına daha az bağımlı hale geldiğini ve yaptırımlara daha az bağımlı olduğunu söyleyebilirim. Uygulanan kısıtlamalara cevap vermeyi öğrendik, kendi ekonomimizi, kendi sanayimizi, tarımımızı geliştirmeye başladık.”

Siluanov, Rusya’nın yabancı ithal teknolojiler açısından daha bağımsız hale geldiğinin altını çizerek, “Bu politika devam edecek. Gelişim hedeflerimiz doğrultusunda, ihracata yönelik ürünler üretebilen sektörlere yardımcı olacağız, diğer taraftan daha önce satın aldığımız ürünleri üretebilecek işletmeleri destekleyeceğiz” dedi.