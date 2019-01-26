Sarı yeleklilerin eyleminde polisin müdahalesi sert oldu

FRANSA () - Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemleri bugün de sürdü. Eylemlerin 11'inci haftasında ülkenin bir çok şehrinde gösteriler düzenlendi. Eure iline bağlı Evreux'ta da eylemciler sokaklardaydı.



BAZI EYLEMCİLER ARAÇLARI ATEŞE VERDİ, POLİSİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Bir çok noktada yürüyüşler düzenlendi, bazı yerlerde ise araçlar ateşe verildi, bariyerler yollara atıldı. Fransa polisinin eylemcilere müdahalesi ise sert oldu. Evreux'ta da göstericileri kovalayan polisler bir eylemciyi yere yatırıp, darp edip gözaltına aldı. 6 polisin uzun süre darp edip, kelepçelemeye çalıştığı anlar ise bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedildi.