Fransa, () – Paris’te devam eden ‘sarı yelekliler’ protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
Görüntü Dökümü:
- Paris’te ‘sarı yelekliler’ protestcularının yaktıkları araç
‘Sarı Yelekliler’ Paris’te araba yaktı
Fransa, () – Paris’te devam eden ‘sarı yelekliler’ protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler. Görüntü Dökümü: - Paris’te ‘sarı yelekliler’ protestcularının yaktıkları...
Fransa, () – Paris’te devam eden ‘sarı yelekliler’ protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
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