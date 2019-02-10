Sarı yelekliler eylemi 13. haftada: Müdahale sertleşti, bir protestocunun parmakları koptu

Fransa, () – Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri, Cumartesi günü, 13. haftasında, devam ederken, protestocular lüks araçları yakarken, polis müdahalesinde bir protestocu parmaklarını kaybetmişti.

Cumartesi günü protestolara katılım, önceki haftalara göre azalarak 50 ila 100 bin arasında limitli kalsa da, polisin protestoculara müdahalesi sertleşti, müdahale sırasında bir gaz kapsülünü eşliyle yakalamaya çalışan bir protestocunun dört parmağı koptu.

Güney Fransa’da, sarı yeleklilerin lideri olan Maxime Nicole’ün İtalyan protestocularla buluşmasını engellemek isteyen polis, liderin geçeceği yolu kapatarak geçişe engel oldu.

Nicole, “Fransa ve İtalya hükümetlerinin farklılıkları olabilir, ancak Fransızlar ve İtalyanlar arasında bir problem yok” dedi ve politikacıların hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir hareketi desteklemeye çalıştıklarını söyledi.