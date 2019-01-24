Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Suriye, () – Suriye’nin başkenti Şam’da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. SANA ajansı saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştiğini belirtirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.