Sahnedeki şarkıcıyı bacaklarından tutup, tepe aşağı düşürdü

İngiltere, () – Müzisyen Jay Murray, Liverpool’un ünlü eğlence mekânı Cavern Club’da sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.



Küluptekilerce kaydedilen amatör görüntülerde şarkıcı, 'Sweet Caroline' isimli parçayı seslendirdiği sırada, dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı bacaklarından yakalayıp tepe üstü yere düşürüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Saldırının nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu.