Rusya yıl sonuna kadar Türkiye’ye S-400 sevkıyatlarını tamamlayacak

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA- () - Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın sene sonuna kadar Türkiye’ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi. Çemezov IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, “Sene sonuna kadar Türkiye’ye...