Rusya, Ukraynalı denizcilerin tutukluluk süresini uzattı

Rusya, () - Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya’nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Nisan’a kadar uzatıldı.

TASS’ın haberine göre, mahkemece yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve denizcilerin gözaltı süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi talebiyle, duruşma gizli yapıldı ve gazeteciler yalnızca mahkeme kararının açıklandığı sırada salona alındı.

Rusya, Kasım ayında Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Rus tarafı, gemileri durmaya zorlamak için ateş açmak zorunda kalmıştı.

Yasadışı bir şekilde Rusya’nın devlet sınırını geçmekle suçlanan denizciler, suçlu bulunursa altı yıla kadar hapis cezası alacaklar.