Rusya uçan laboratuvar uçağını test etti

Gonca YAĞCI, () - Rusya bombardıman uçaklarının elektroniğini ve sensörlerini test etmek için geliştirdiği Tupolev Tu -214 LMK model sivil uçağını ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Tu- 214 LMK özellikle Rusya’nın yeni nesil bombardıman uçaklarının uçuş testlerini gerçekleştirmek üzere yeniden geliştirildi.

Rus medyası, sivil uçağın test uçuşunun Rusya’daki Gorbunov Kazan Havacılık sahasında gerçekleştirildiğini ve başarıyla tamamlandığını aktardı.

Yoğun bir değişimden geçen sivil uçağın bombardıman uçaklarının içindeki ekipmanı test etmek için uçan bir laboratuvar olarak kullanılması amaçlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yeni nesil bombardıman uçaklarından biri olan 10 Tu-160M2 modellerini geçen yıl ocak ayında Birleşik Havacılık Kurumu’ndan (UAC) 2.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı.