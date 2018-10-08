Rusya: Silahların ve radikalleri İdlib’den çıkarmak zorundayız

Siyamend Kaçmaz / 8 Ekim () - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ağır silah ve radikal grupların İdlib’den çıkartılması hedefine ulaşmak zorunda olduklarını söyledi.

Verşinin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, "Önümüzde büyük görevler olduğunun farkındayız. Ağır silahların ve radikal grupların bölgeden çıkartılması gibi net görevlerden bahsediliyor. Bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu ve ulaşmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Verşinin, "(İdlib'in silah ve radikallerden temizlenmesi) İnsanların sakin şekilde yaşamaları için bu bölgedeki krizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza iyi bir ivme kazandıracak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi’deki görüşme sonucunda "İdlib çatışmasızlık alanında istikrarın sağlanmasına yönelik memorandum" imzaladı.