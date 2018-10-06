Rusya, Kuzey Kore ve Çin Moskova’da görüşecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ekim () - Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği, Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcılarının Moskova’da ikili görüşmeler yapacağını ve Rusya, Kuzey Kore ve Çinli diplomatların katılımıyla üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği’nden Tass ajansına yapılan açıklamada, “8 Ekim’de Moskova’da Rusya ve Kuzey Kore’nin Dışişleri Bakan Yardımcıları’nın katılımıyla ikili görüşmeleri gerçekleşecek. 9 Ekim’de ise Rusya, Kuzey Kore ve Çin’in bakan yardımcılarıyla üçlü görüşmeler yapılacak” denildi.

Rusya’yı görüşmelerde Bakan Yardımcısı İgor Morgulov temsil edecek. Görüşmelerde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin çözüm süreci ve nükleer silah sorununun masaya yatırılması bekleniyor.