Rusya ile Tarım Hükümet Komitesi tutanağı imzalandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim () - Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un, Rus Bakan Yardımcısı Sergey Levin ile gerçekleştirdiği toplantıda Tarım Hükümet Komitesi tutanağını imzalandı. Ayrıca toplantıda...