Rusya Duma'sı yaptırımları uygulayanlara ceza istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Nisan () - Rusya Devlet Duma'sı Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya topraklarında kendi faaliyetlerinde yabancı devletlerin Rusya karşıtı kararlarıyla hareket eden kişilere ceza verilmesini önerdi.

Duma Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “20 Nisan’da Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin iş dünyası ve uzmanlarla görüşmesinde ABD’nin yaptırım politikasına karşı alınacak önlemlere ilişkin yasa tasarısını masaya yatırdı ve Rusya topraklarında ABD’nin yaptırımlarının yerine getirilmesine ceza verilmesini teklif etti. Volodin, Rusya topraklarında kendi faaliyetlerinde yabancı devletlerin Rusya karşıtı kararlarıyla hareket eden kişilere ceza verilmesinin doğru olacağını belirtti” denildi.

Açıklamaya göre, Volodin, Rusya’da Rus yasalarına göre yaşamak zorunda olduklarının altını çizdi.