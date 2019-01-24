Rusya Duma Meclisi: ABD baskıcı siyasetine devam ediyor

Gonca YAĞCI, () - Rusya Duma Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Leonid Slutsky, ABD’nin Venezuela’ya karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi

Leonid Slutsky ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı olarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıdığı açıklamasını eleştirerek ABD’nin dış ülkelere baskıcı müdahalesinin bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Slutsky, ABD nin başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme ve baskı kurma siyasetinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Şimdi sıra Karakas’ta. ABD burada demokrasiyi koruyor gibi hiç görünmüyor. Bunun yerine ABD’nin istemediği rejimleri dağıtmasını ve kendi hegemonyasını baskın bir şekilde uygulamaya çalışmasını görüyoruz."

Ülkenin geleceğine sadece Venezuela halkının karar vermesi gerektiğini ve bunun da seçimle olacağının altını çizen Slutsky, şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi Nicolas Maduro 10 Ocak’ta yeniden devlet başkanı seçildi ancak ABD, muhalif lidere sağlıksız bir ısrarcılıkla destek vermeye ve onun Maduro’nun yerini alması gerektiğine devam ediyor. ABD, tek kutuplu dünyaya direnen Latin Amerika’da kalan güçlü kalelerden birini düşürmek istiyor."

ABD’nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasının ardından Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Paraguay, Peru, Şili ve Ekvator da Guaido’yu tanıdığını açıklamıştı