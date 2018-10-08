Rusya Duma Başkanı Volodin Yıldırım’ı Moskova’ya davet etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Ekim () – Rusya Devlet Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile yaptığı toplantıda Yıldırım’ı, yıl sonuna kadar Moskova’yı ziyaret etmeye davet etti ve iki ülke arasında üst düzey Parlamentolar Arası Komisyonun çalışmalarına ilişkin bir belgenin bu ziyaretin bir parçası olarak imzalanabileceğini söyledi.

Antalya ‘da düzenlenen ikili görüşmede Volodin, Avrasya ülkelerinin meclis başkanlarının toplantısında Rusya ile Türkiye arasında üst düzey bir Parlamentolararası Komisyon oluşturma amaçlı bir protokol imzalamayı önerdi. Volodin bunun, daha sonra tarafların ortak bir komisyon oluşturmasını kesinleştireceğini belirtti.

Volodin, “Bu anlaşmayı resmi ziyaretinizin bir parçası olarak imzalamanızı öneririm. Bu, parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin kurulmasına yönelik ciddi bir adım olacaktır” dedi ve Rusya ile Türkiye arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin daha dinamik bir şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunun için iki ülkenin liderlerinin ortak çalışmasına örnek olarak daha aktif bir şekilde çalışmamız gerekiyor."