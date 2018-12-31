Rusya, casusluk iddiasıyla bir Amerikan vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu

Rusya, () – Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir Amerikan vatandaşını Moskova’da göz altına aldını duyurduğunu yazdı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) resmî sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Rusya, Federal Güvenlik Servisi yetkilileri 28 Aralık 2018, Moskova’da Amerikan vatandaşı Paul Whelan’ı, casusluk görevinde olduğu sırada göz altına aldı."

Casusluk iddiasıyla kendisine karşı soruşturma başlatılan Amerikan vatandaşı suçlu bulunması halinde 10 ile 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir.

