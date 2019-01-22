Rus turistlere Türkiye üzerinden Mısır’a gitmeleri teklif edildi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA() – Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır’a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg’dan Antalya’ya uçtuklarını bildirdi.
ATOR’dan yapılan açıklamada, yakın zamanda uçuş programına 6 bölgenin daha dâhil edileceği belirtildi. Antalya’dan turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh’e gönderilecek.
Antalya’da aktarma 2 saat sürecek. Mısır’a uçuş programına Rusya’nın 8 şehrinin daha dâhil edileceği belirtildi.
Daha önce tur operatörleri, turistleri Mısır’a Ürdün üzerinden göndermeyi planlıyordu, fakat bu planlarından vazgeçtiler.