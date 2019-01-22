Rus turistlere Türkiye üzerinden Mısır’a gitmeleri teklif edildi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA() – Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır’a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg’dan Antalya’ya uçtuklarını bildirdi.  ATOR’dan yapılan açıklamada, yakın zamanda...

Rus turistlere Türkiye üzerinden Mısır’a gitmeleri teklif edildi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA() – Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır’a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg’dan Antalya’ya uçtuklarını bildirdi. 

ATOR’dan yapılan açıklamada, yakın zamanda uçuş programına 6 bölgenin daha dâhil edileceği belirtildi. Antalya’dan turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh’e gönderilecek. 

Antalya’da aktarma 2 saat sürecek. Mısır’a uçuş programına Rusya’nın 8 şehrinin daha dâhil edileceği belirtildi. 

Daha önce tur operatörleri, turistleri Mısır’a Ürdün üzerinden göndermeyi planlıyordu, fakat bu planlarından vazgeçtiler. 

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